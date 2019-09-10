Пекин, , 09:42 — REGNUM Индекс потребительских цен в Китае (CPI), являющийся главным маркером инфляции вырос на 2,8% в августе 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.

При этом, относительно июля этот показатель оказался абсолютно без изменений. Цены на продукты питания выросли на 10% в августе в годовом исчислении против 9,1% в июле, в то время как цены на непищевые продукты выросли на 1,1%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в июле 2019 года.

В городских и сельских района CPI изменился также неравномерно — вырос на 2,8% и на 3,1% соответственно. При этом, индекс цен производителей, который замеряет уровень цен на товары от производителя упал на 0,8% в годовом исчислении в августе текущего года.

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