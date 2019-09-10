Могадишо, , 14:49 — REGNUM Делегация чиновников федерального правительства Сомали во главе с министром финансов Абдирахманом Дуале Бейлом прибыла в Аддис-Абебу для участия в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Министр и его помощники начинают переговоры с представителями МВФ, которые станут уже четвертым раундом обсуждения вопроса по облегчению бремени внешней задолженности Сомали. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

Министерство финансов Сомали ставит целью данных переговоров предоставить гарантии эффективности своей работы в течение последних трех месяцев, чтобы МВФ пошел на уступки стране и начал оказывать финансовую поддержку хотя бы в виде частичной реструктуризации госдолга.

Кроме того, министр Бейл и его команда переговорщиков проведут отдельные встречи с представителями некоторых стран и финансовых организаций, которые предоставляли займы Сомали, чтобы обсудить процесс списания долгов, либо же их реструктуризации.

Сомалийский министр финансов заявил, что внешний долг страны в размере 4,6 млрд долларов США по-прежнему не позволяет Сомали получить столь необходимые материальные средства поддержки со стороны международного сообщества на цели развития. В то же время, по его словам, и погасить предыдущие займы даже частично страна не в состоянии, так как находится в состоянии войны.