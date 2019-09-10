Чебоксары, , 09:13 — REGNUM Администрация Чебоксар решила пополнить бюджет очередным банковским кредитом. Для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств мэрия возьмёт ещё 200 млн рублей, соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. В августе администрация подписала контракт на предоставление двух коммерческих кредитов на общую сумму 550 млн рублей.

В документации речь идёт об оказании «услуг по предоставлению кредита открытием невозобновляемой кредитной линии в сумме 200 000 000 рублей». Срок использования — с 17 по 30 декабря 2019 года. Начальная цена контракта определена в сумме 32 976 000 рублей с учётом ставки в размере 8,244%. Средства выделяются из муниципального бюджета.

«Для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города Чебоксары», — говорится в сообщении.

Согласно документу, срок кредитной линии не превышает 730 дней, дата погашения — не позднее 16 декабря 2021 года, при этом предусмотрен досрочный возврат.

Размер кредита составляет 200 млн рублей, начальная цена контракта — 36 987 320 рублей 55 копеек при ставке 8,4908%. Средства предусмотрены в муниципальном бюджета Чебоксары.

Отметим, что в августе 2019 года администрацией Чебоксар был заключён контракт со Сбербанком на оказание услуг по предоставлению 200 млн рублей кредита. При начальной цене в размере 36 987 320,55 рублей предложение банка составило 33 542 465,75 рублей.

Также в августе столичная мэрия заключила контракт с банком «Россия» по предоставлению 350 млн рублей кредита. Начальная цена контракта составляла 30 369 149,04 рублей, предложение победителя — 28 243 308,61 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, долговые обязательства муниципальных образований в Чувашии на начало июля 2019 года составили 2 104 670,74 млн рублей. В том числе более половины, 1 642 247,74 тыс. рублей, составляют коммерческие кредиты. К уровню 1 января 2019 года госдолг муниципалитетов возрос на 12 585 тыс. рублей (или на 0,6%).

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