с. Тургеневка, , 09:10 — REGNUM В Иркутской области 14 сентября намерены провести первый чемпионат по картохингу. Как сообщает региональное агенство по туризму, мероприятие пройдёт в селе Тургеневка Баяндаевского района в рамках празднования 110-летнего юбилея этого белорусского села.

«Картохинг — командная спортивная дисциплина, включающая в себя «капанне бульбы» (копание картофеля на скорость), «тяганне бульбы» (переноска картофеля на скорость) и «метанне бульбы» (метание картофеля на дальность)», — отмечается в официальном сообщении иркутских чиновников.

По словам организаторов чемпионата, данное состязание будет проводиться впервые и обещает быть очень интересным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 28 августа 2019 года сельхозпредприятия Иркутской области выкопали лишь 2% картофеля (более 1 тонны на площади 84 га). Урожайность составляет 127 ц\га, что чуть выше, чем в 2018 году на ту же дату.