Москва, , 09:09 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует в 2019 году поставить в регионы 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом сообщается на сайте министерства.

Поставки транспорта будут произведены в более чем 75 субъектов. Их целью является оказание поддержки регионам в обновлении парка социально значимой техники.

«Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2019 году будет осуществлена поставка 1 549 автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С и 2 451 школьного автобуса различной вместимости в более чем 75 субъектов», — говорится в сообщении Минпромторга.

Необходимые средства на закупку техники были выделены из резервного фонда правительства РФ в размере 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Удмуртии после проверки процедуры проведения закупок республиканскими учреждениями выявило, что 31,3 млн рублей средств были потрачены с нарушениями законодательства о закупках.

Читайте также: Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ