Москва, , 08:42 — REGNUM За семь лет после присоединения новых территорий к Москве количество созданных рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) увеличилось более чем на 140%, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, с 2012 года в Новой Москве создано более 120 тыс. новых рабочих мест.

Введено около 3,5 млн кв. метров нежилой недвижимости, это социальные объекты для создания рабочих мест. В 2019—2021 гг. введут в эксплуатацию ещё 3,1 млн кв. м нежилой недвижимости.

Жидкин уточнил, что к 2023 году планируется создать в Новой Москве еще 100 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции составят 2,5 трлн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве с 2019 по 2025 год планируется создать 574,2 тыс. рабочих мест.

Подробности: Более 570 тыс. рабочих мест создадут в Новой Москве