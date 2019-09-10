Чебоксары, , 08:36 — REGNUM На продолжение реконструкции Чувашской государственной филармонии выделяются очередные средства из республиканского бюджета. Предусмотрено более 215 млн рублей, соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Работы планируется завершить в 2020 году, хотя первоначально предполагалось открыть обновлённое здание ко Дню Республики в 2019 году.

Заказчиком выступает министерство культуры Чувашии. На реконструкцию автономного учреждения «Чувашгосфилармония» выделяются очередные средства из бюджета: начальная цена аукциона определена в сумме 215 478 267 рублей 28 копеек, в том числе в 2019 году — 125 512 199,42 рублей, в 2020 году — 89 966 067,86 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете.

Работы должны быть выполнены с момента подписания контракта до 1 сентября 2020 года. Данный этап реконструкции включает в себя, в частности, работы по оформлению амфитеатра, балкона, лестных пролётов, колонады главного входа, ремонт кровли, отопительной системы, внутреннюю отделку и наружные работы, установку звукового и видеопроекционного оборудования, монтаж подъемников и приспособлений для инвалидов, видеонаблюдение, а также ряд работ по реконструкции инженерных сетей.

Реконструкция государственной филармонии началась в сентябре 2017 года. Разрешение на строительство получено на три года. Но тогда власти заявляли, что занятая реконструкцией команда рассчитывает на два.

Николай Казаков журналисту «Советской Чувашии». «Думаю, в 2019 году на 23 июня — реальный срок. Проблемы с федеральным бюджетом пока есть, но надеюсь, мы добьемся выделения средств. Сейчас строим на республиканские деньги. Это так здорово, что руководство республики полностью нас поддерживает. И глава Чувашии, и премьер-министр, и министр финансов», — заявлял в 2017 году директор филармониижурналисту «Советской Чувашии».

Обновлённое здание планируют открыть в 2020 году. Напомним, в 2020 году Чувашия отмечает 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.

Стоимость строительства оценивалась в 372 млн рублей. После реконструкции ширина сцены увеличится на шесть метров, появятся амфитеатр и многофункциональный зал. Филармония будет оснащена новым театральным оборудованием, новый дизайн будет у зала и фасада здания. Творческий состав филармонии включает семь коллективов.