Сеул, , 08:37 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Ssangyong Motor объявила о старте продаж автомобиля Korando в Европе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Представители компании провели тест-драйв и презентацию дизельного автомобиля Korando во дворце Бленхейм, города Вудсток (Англия) в период с 20 по 22 августа. Однако об этом стало известно лишь сейчас.

По их словам, представители автомобильных журналов Auto Express, Auto Car и Telegraph высоко оценили характеристики автомобиля.

Известно, что южнокорейская компания намерена увеличить объем продаж во второй половине года по всему миру. Начиная с Великобритания Ssangyong Motor намерена выйти на рынки Европы, включая Бельгию, Испанию и Турцию.

Ранее, автомобиль SsangYong Korando получил пять звезд на испытаниях Euro NCAP (Европейской программы оценки новых автомобилей).