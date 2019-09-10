Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM Депутаты регионального парламента Бурятии на внеочередной сессии 9 сентября внесли поправки в республиканский бюджет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, касаются они переселения граждан из ветхого жилья.

«Расходы на переселение граждан из непригодного жилищного фонда в 2019 году увеличены на 131,3 млн рублей, в 2020 году — на 105,0 млн рублей», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова министра финансов республики Всеволода Мухина.

Добавим, что программа рассчитана до 2024 года, и в первую очередь под него подпадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее в республике побывал замминистра строительства России Максим Егоров, который отметил, что в его ведомстве разрабатывают новые механизмы финансирования расселения жителей из аварийного жилья. По его словам, если регион досрочно расселяет дома, признанные аварийными до 2017 года, то Москва выделит дополнительные средства на будущие периоды.

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