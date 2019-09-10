Москва, , 08:18 — REGNUM В августе Subaru увеличила продажи своих автомобилей в России на 7%, до 695 единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по август 2019 года реализация Subaru в РФ составила 4606 авто. Это на 5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

По данным автокомпании «Субару Мотор», самой продаваемой моделью бренда на российском авторынке в августе стал среднеразмерный кроссовер Forester. За месяц его приобрели 524 автолюбителя, что на 36% больше прошлогоднего результата. Вторую строчку занял компактный кроссовер XV. Его в августе было продано 80 единиц — на 42% меньше, чем годом ранее. Последней в тройке лидеров стала модель Subaru Outback, чьи продажи составили 66 машин (-31%).

Напомним, компания Subaru намерена начать продажи новой модели Forester в третьем квартале 2019 года. Новинка появится у дилеров уже этой осенью.

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