Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2019 года в бюджет Казахстана поступило 8,407 трлн тенге ($21,8 млрд), что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 10 сентября заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период расходы государственного бюджета составили 8,91 трлн тенге ($23,1 млрд), в том числе 4,856 трлн тенге ($12,6 млрд) — на социальную сферу. Министр добавил, что дефицит бюджета составил 503 млрд тенге ($1,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года объем доходов государственного бюджета Казахстана составил 7,1 трлн тенге ($18,3 млрд), что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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