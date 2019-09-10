Москва, , 08:09 — REGNUM Цена на нефть марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель, свидетельствую данные биржи.

Так, стоимость барреля нефть данной марки с поставкой в сентябре составила $63,03. В последний раз выше отметки $63 этот показатель был 1 августа 2019 года.

Нефть растет на фоне заявления нового министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиз бен Сальмана о том, что Абу-Даби не собирается менять свою политику по ограничению добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, принц Абдель Азиз бен Сальман, который в течение 12 лет являлся помощником министра нефти. На новом посту он сменил отправленного в отставку Халеда бен Абдель Азиз аль-Фалеха.

По оценкам экспертов, новый министр энергетики Саудовской Аравии традиционно будет придерживаться политики дальнейшего сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК.

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