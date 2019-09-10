Энгельс, Саратовская область, , 08:01 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск областного министерства экономического развития к АО «Управляющая компания «Частный промышленный парк Тролза», взыскав свыше 571 тыс. рублей штрафных санкций за недостижение показателя результативности использования субсидии, а именно «увеличения оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года». Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Промпарк был создан ЗАО «Тролза» в 2014 году в Энгельсе (Саратовской области) и находится в стадии развития. АО — ответчик в споре с минэкономразвития области является управляющей компанией для резидентов. Промплощадки в парке занимают площадь свыше 55,1 тыс. кв. м.

В 2018 году министерство экономического развития Саратовской области приняло решение о выделении АО субсидии — 5 712 808,99 рубля «на финансовое обеспечение затрат на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — частных промышленных парков». В июне того же года между сторонами было подписано соглашение о выделении субсидии, неотъемлемой частью которого стало приложение, где были в том числе и показатели результативности, коих необходимо было достичь получателю.

«Министерством установлено, что увеличение в 2018 году оборота субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки УК ЧПП «ТРОЛЗА» по сравнению с 2017 годом в постоянных ценах, не произошло», — отмечается в материалах дела.

Это стало основанием для обращения в суд для взыскания штрафных санкций. Суд иск удовлетворил.

Напомним, ЗАО «Тролза» является одним из крупнейших производителей троллейбусов в России и на сегодня испытывается финансовые сложности, которые привели к режиму простоя весной 2019 года. На сегодня в областном арбитраже есть не до конца рассмотренный иск с требованием банкротства предприятия. Власти же совместными усилиями ищут для крупного налогоплательщика нового собственника-инвестора.

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