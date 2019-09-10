Нур-Султан, , 08:00 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана по итогам первых восьми месяцев 2019 года вырос на 4,3%. Об этом 10 сентября заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на этом фоне все международные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг Казахстана. Вместе с тем, агентство Moody's улучшило прогноз со стабильного на позитивный, отметил министр.

Даленов добавил, что объем инвестиций за отчетный период вырос на 10,7%. В сельском хозяйстве этот показатель увеличился на 57,1%, в строительстве — на 30,9%, в торговле — на 20,4%, в промышленности — на 17,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев ВВП Казахстана вырос на 4,2%. Со второй половины 2019 года наблюдается небольшое ускорение роста этого показателя.

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