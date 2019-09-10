Сеул, , 07:46 — REGNUM В период с января по июль 2019 года в государственную казну Южной Кореи поступило 189,4 трлн вон (~$159 млрд) налоговых поступлений, что на 800 млрд вон (~$671,6 млн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, снижение налоговых поступлений связано со снижением поступлений НДС на фоне повышения регионального потребительского налога с 11% до 15%. Показатель собираемости налогов также сократился на 6,7%, до 64,2%.

В период с января по июль текущего года доходы, помимо налоговых поступлений, сократились на 1,3 трлн вон (~$1,09 млрд), до 15,5 трлн вон (~$13,01 млрд).

Общие расходы, напротив, увеличились на 35,5 трлн вон (~$29,8 млрд), до 318,2 трлн вон (~$267,14 млрд). Дефицит составил 24,3 трлн вон (~$20,4 млрд), а без учета гарантийных фондов — 48,2 трлн вон (~$40,46 млрд).

На конец июля 2019 года долг центрального правительства Южной Кореи составил 692,2 трлн вон (~$581,13 млрд), что на 5,4 трлн вон (~$4,53 млрд) больше, чем в прошлом месяце.