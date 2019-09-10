Москва, , 07:25 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с бизнесменами и экспертами, как правительство России намерено достичь национальных целей развития, сообщается на сайте правительства.

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Встреча состоится 11 сентября в 12:00 в прямом эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Кроме национальных целей развития в экономике, участники программы рассмотрят цели социальной сфере и цифровом развитии страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что к дисциплинарной ответственности должны быть привлечены те, кто допустиил нарушение сроков реализации нацпроектов.

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