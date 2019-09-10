Москва, , 07:22 — REGNUM Чистый государственный долг Российской Федерации впервые с 2014 года, когда в отношении России западные страны начали вводить экономические санкции, опустился до отрицательных значений. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает РБК со ссылкой на анализ данных Министерства финансов РФ и Центробанка.

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Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Так, отмечается, что ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных государственных фондов с середины 2019 года превысили госдолг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, регионов и муниципальных образований). Это произошло в связи с рекордным количеством резервов, покрывших государственный долг. Согласно данным Минфина, на 1 августа 2019 года объём государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей (около 15% прогнозного ВВП на 2019 год). При этом ликвидные активы государства (депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте) к этому же периоду достигли 17,6 трлн рублей (16,2% прогнозного ВВП).

Таким образом, в случае необходимости Россия может покрыть все долги за счёт государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков, не прибегая к иным средствам. Обратной стороной этой ситуации стало то, что наращивание резервов отражается на развитии экономики страны, отмечают эксперты. Так, за первое полугодие 2019 года ВВП увеличился всего на 0,7% в годовом выражении.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции США и Евросоюза в отношении России были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Санкции неоднократно продлевались и расширялись. Так, в конце июля 2019 года Европейский союз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2020 года, а также продлил крымский пакет санкций ещё на один год — до 23 июня 2020 года.

26 августа 2019 года вступил в силу новый пакет антироссийских санкций, которые США ввели в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Американские власти потребовали от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты правительству России в любой валюте, отличной от рубля. Также санкции предусматривают запрет на участие американских банков в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.