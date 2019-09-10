Москва, , 07:20 — REGNUM В России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Эксперты предположили, что под риском автоматизации окажутся 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% — обрабатывающих производствах, 58% — сельском и лесном хозяйстве, еще 53% в розничной торговле и 51% — в добыче полезных ископаемых.

Однако, уверены специалисты, этот процесс будет растянут по времени, поэтому у людей будет возможность переучиться.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. В первом квартале 2019 года по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года этот показатель снизился на 1,2 млн человек — с почти 72,5 млн до 71,3 млн.

В значительной степени это происходит из-за людей предпенсионного возраста. Таких работников рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а людей «младшего» пенсионного возраста (55−59 лет) — 129 тыс. человек.

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