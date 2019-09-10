Якутск, , 07:23 — REGNUM За семь месяцев в Якутии добыто 7,93 млн тонн сырой нефти, что на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве нефтегазовой информации.

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Добыча нефти в республике ведётся в Ленском и Мирнинском районах. Удельный вес Якутии в общем объёме добычи сырой нефти на Дальнем Востоке за семь месяцев года составил 43,3%. Оборот организаций с основным видом деятельности «добыча сырой нефти и природного газа» составил 234,2 млрд рублей.

Объём добычи горючего природного газа в Вилюйском, Ленском и Мирнинском районах с января по июль составил 1,16 млн куб., что на 3,2% больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на нефтепродукты стал причиной перехода некоторых котельных Якутии на уголь.