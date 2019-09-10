Москва, , 07:13 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 9 сентября подорожал на 1,78%, до $62,67. Котировки повышаются на благоприятных данных из Китая, сокращении запасов нефти и нефтяных буровых установок в США, а также общего ослабления американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 10 сентября, нефть торгуется в плюсе на 0,26%. Ключевое сопротивление находится в зоне $63,50−63,60 за баррель. Вряд ли покупатели смогут его пройти без новых драйверов.

Скорее всего, сегодня рост котировок замедлится. Даже вероятна небольшая коррекция на торгах в Европе, чтобы покупатели смогли перегруппироваться перед наступлением на $63,60.

По техническому анализу ситуация благоприятная для покупателей. На горизонте у них у них мигает цель $66,00 за баррель.

Поддержка располагается на уровне $61,45. Если покупатели его отдадут без боя, ожидается новое снижение до отметки $60 за баррель.

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