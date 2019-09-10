Москва, , 07:09 — REGNUM Рубль 9 сентября по итогам дня подорожал к доллару на 0,27%, до 65,55 руб., к евро — на 0,13%, до 72,40 руб. К британцу он подешевел на 0,07%, до 80,85 руб. Рубль воспользовался ростом нефтяных котировок, а также благоприятным настроем к рисковым активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Укрепление рубля было сдержано снижением индекса RGBI на 0,10%. К британцу нацвалюта подешевела на фоне его общего укрепления на Форекс.

Спрос на него вырос на заявлениях Бориса Джонсона по Брекзит, а также голосования в парламенте против досрочных выборов. Пара фунт/доллар достигала максимальных уровней с конца июля.

Сегодня, 10 сентября, в Азии цена на нефть и большинство основных валют торгуются в минусе. Для рубля это плохие внешние условия перед открытием Мосбиржи.

Если негативная тенденция в нефти усилится, то сегодняшний день по паре доллар/рубль будет коррекционным.

Поскольку негативных новостей со стороны США и Китая нет, то сохраняется цель по доллару на ближайшие дни на уровне 64,95 руб., закрытие дня выше 65,85 повысит её до уровня 65,20 руб.

В центре внимания участников рынка находятся заседание ЕЦБ, которое состоится 12 сентября, а также заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе.

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