Энгельс, Саратовская область, , 07:04 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области пока не принял к производству банкротный иск банка «Россия» к крупнейшему в стране заводу троллейбусов — ЗАО «Тролза». Исковое заявление из-за недочетов до 4 октября 2019 года оставили без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В иске АО «Акционерный банк «Россия» также потребовало включить его в реестр кредиторов по результатам рассмотрения иска на сумму 189 623 179 рублей 31 копейку, как обеспеченных залогом.

Временным управляющим предлагается назначить члена СРО СОЮЗ «СЕМТЭК» из Москвы Андрея Фомина.

Основанием для оставления иска без подвижек стало отсутствие документа об уплате госпошлины, вопросы к полномочиям лица, подписавшего иск.

Напомним, свою историю завод, поставляющий общественный транспорт почти в 90 российских городов, ведёт с 1868 года, как отмечается на официальном сайте предприятия. Проблемы у общества начались весной 2019 года, он был вынужден уйти в режим простоя и судьбой крупного предприятия занялись власти, для чего были созданы рабочие группы, в том числе и при Минпромторге РФ. В июле у ЗАО сменился директор, также удалось приостановить массовое сокращение работников. В начале сентября саратовский минпромторг сообщил, что у компании может смениться собственник. В числе новых инвесторов назывались компании из структур АО «Трансмашхолдинг». Заявлялось, что производство завод сможет восстановить уже до конца текущего года.

Иск банка «Россия» был подан в конце августа 2019 года одновременно с аналогичным иском к ООО «Тролза-Маркет», который также оставлен без движения.

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