Курган, , 06:31 — REGNUM В Кургане с 15 сентября на два года перекроют мост ЖБИ. Городские власти опубликовали схему объезда путепровода, который ждёт кардинальная реконструкция, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт горадминистрации столицы Зауралья.

Напомним, мост ЖБИ, построенный в 1973 году, ремонтируется на федеральные деньги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он соединяет центр Кургана с другими микрорайонами. Старый мостовой переход демонтируется и будет полностью заменён. Он станет четырёхполосным с двумя пешеходными тротуарами шириной по три метра.

На данный момент на реконструкцию моста ЖБИ в Кургане выделено 270 млн рублей. Полная стоимость проекта оценивается в один миллиард рублей.

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