Киев, , 23:59 — REGNUM Национальный банк Украины принял решение о снятии ограничений на вывод капитала для зарубежных инвесторов. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба НБУ.

Как уточняется, банк отменил ежемесячный лимит в размере €5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами.

Кроме этого, банк расширил перечень операций, которые могут осуществляться по счетам нерезидентов. В частности, теперь разрешено зачисление на счета физических лиц — нерезидентов средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности на Украине.

В сообщении Нацбанка Украины отмечается, что данные решения приняты «в рамках валютной либерализации и дальнейшего улучшения инвестиционного климата». В НБУ ожидают, что снятие ограничений позволит иностранным инвесторам более свободно распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне, а упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций «будет способствовать их дальнейшему притоку на Украину».