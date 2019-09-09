Санкт-Петербург, , 20:53 — REGNUM 9 сентября в Санкт-Петербургском Горном университете прошла торжественная церемония открытия XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Съезд проводится под эгидой Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) и является одним из основных мероприятий Международного года Периодической таблицы химических элементов Д. Менделеева. В этом году великому открытию русского ученого исполнилось 150 лет и ООН объявил 2019-й Годом периодической таблицы. Партнером ООН в проведении мероприятий Года периодической таблица стала компания «ФосАгро». Она же выступила генеральным спонсором Менделеевского съезда.

К более чем 2500 участникам съезда в ходе церемонии открытия обратились Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент ИЮПАК Чжоу Цифэн, президент Российской академии наук Александр Сергеев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и заместитель директора Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев, открывая съезд зачитал текст приветственной телеграммы Президента России Владимира Путина.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев во вступительном слове процитировал высказывание Д.И. Менделеева о том, что «границ научному познанию предвидеть невозможно» и отметил, что сегодня в России поддержка перспективных исследований и талантливых ученых стала государственным приоритетом.

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко отметил, что Менделеевский съезд — праздник молодых ученых и студентов, которые делают первые шаги в сознательную жизнь.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что для компании большая честь быть причастной к развитию огромного научного наследия великого русского ученого Д.И. Менделеева, который к тому же является и основоположником отечественной агрохимии.

«Очевидно — без эффективного партнерства науки и бизнеса невозможно обеспечить устойчивое развитие и решить стоящие перед человечеством глобальные вызовы», — сказал Гурьев, обращаясь к участникам съезда. В заключение своего выступления он передал в дар музею Санкт-Петербургского Горного университета интерактивную периодическую таблицу химических элементов специально разработанную по заказу ФосАгро к 150-летнему юбилею открытия Периодического закона.

ФосАгро активно сотрудничает с отечественными и международными научными и общественными организациями. Совместные проекты направлены борьбу с такими глобальными проблемами, как голод и деградация почв, на поиск и внедрение новых зеленых технологий, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. ФосАгро многие годы активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте «Зеленая химия для жизни». В рамках проекта оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой новых передовых технологий на принципах «Зеленой химии» для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, рационального использования природных ресурсов. Международное научное жюри за 5 лет действия программы рассмотрело более 600 заявок на получение гранта от молодых исследователей. Помощь для проведения научных изысканий получили 34 ученых из 26 стран мира.

Совместная программа компании и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) — «Развитие устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и создания Глобальной сети почвенных лабораторий» направлена на обучение фермеров более эффективным решениям в области плодородия без накопления загрязняющих веществ в почвах, а также на расширение глобальной сети почвенных лабораторий, оснащенных современным оборудованием. ФосАгро также присоединилась к Глобальному договору ООН, крупнейшей международной инициативе для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

В конце 2018 года компания подписала соглашение с РАН, нацеленное на инновационное развитие производства удобрений. РАН помогает компании создать Центр исследований и инноваций на базе входящего в Группу «ФосАгро» АО «НИУИФ имен профессора Я.В.Самойлова». Институт создавший отечественную отрасль минеральных удобрений и до сих пор обеспечивающий ее современными разработками и технологиями, отмечает в этом году свое 100-летие.

ФосАгро не только поддерживает фундаментальную науку, но и выстраивает систему профильного образования и подготовки инженерных кадров по программе «школа-колледж-вуз». В «ФосАгро-школах» в городах присутствия компании организовано углубленное изучение химии, физики и других предметов. В подшефных образовательных учреждениях читают лекции и ведут занятия академики. ФосАгро развивает сотрудничество с Образовательным фондом «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус», г. Сочи), нацеленное на реализацию проектов в сфере образования, науки и профессиональной ориентации.

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