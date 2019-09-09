Ашхабад, , 20:27 — REGNUM Четверть века спустя Туркмения стала очередным государством-членом Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, учрежденной Исламским банком развития. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По словам директора ИКСИЭК Оуссама Каисси, теперь оказываемые корпорацией услуги позволят экспортерам, банкам и инвесторам из стран-членов этой международной организации, покрывать политические и коммерческие риски, связанные с их деятельностью в Туркмении.

В корпорации выражают мнение, что будущее Туркмении «выглядит блестящим», поскольку она обладает огромными запасами природного газа, а ее население не очень многочисленно — насчитывает лишь около шести миллионов человек.

Также отмечается, что Туркмения присоединилась к группе Исламского банка развития 25 лет назад, и с тех пор получила от него поддержку на общую сумму около $1,05 млрд (69 млрд рублей). Эти деньги потрачены на проекты по транспортировке газа и строительство железнодорожных магистралей.