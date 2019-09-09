Ашхабад, , 20:25 — REGNUM В селе Ызгант прошли праздничные мероприятия, посвященные началу строительства нового административного центра Ахалской области Туркмении, передает пресс-служба главы государства.

Участие в них приняли представители правительства, депутаты туркменского парламента, руководство области, старейшины и местные жители.

На прилегающей к зданию местного дома культуры территории состоялись выставки строительных инноваций и произведений национального декоративно-прикладного искусства, а также праздничный концерт с участием туркменских народных певцов и танцевальных ансамблей.

Возглавлявший праздничные мероприятия сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов, руководящий Ахалской областью, от имени туркменистанцев выразил главе государства Гурбангулы Бердымухамедову признательность за создание необходимых условий для развития региона и инициативу о строительстве его нового административного центра.

Вице-премьер Чары Гылыджов, также присутствовавший на празднике, акцентировал внимание на том, что начало строительства новой региональной столицы символизирует старт нового этапа масштабных социально-экономических преобразований в Ахалской области.

Отмечается, что новый город планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре 2021 года.