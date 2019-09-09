Владимир, , 20:05 — REGNUM Земля и имущество обанкротившегося Владимирского тракторного завода 9 сентября были проданы на аукционе за 153 миллиона рублей, сообщил портал «Зебра-ТВ».

78 гектаров земли и активы предприятие выкупило ООО «Тягачиактив» из Липецкой области. Изначальная цена имущества составляла 2,5 млрд рублей, но на аукцион не откликнулись покупатель. Цену снизили в 10 раз — до 25 миллионов. Тогда у активов завода появилось 13 потенциальных покупателей. Торги состоялись 9 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно владимирское предприятие — моторно-тракторный завод (ВМТЗ), входящий в концерн «Тракторные заводы» — было признано банкротом из-за долгов. Производственные помещения и само здание предприятия пришли в негодность. Ситуацию на заводе пытается решить администрация региона совместно с руководством концерна.

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