Нижний Новгород, , 19:52 — REGNUM В Нижнем Новгороде открылась всероссийская конференция «Научные проблемы оздоровления российских рек и пути их решения». В частности, участники обсуждают реализацию федеральной программы «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Исаак Левитан. Волга. Тихий день. 1895

По словам члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Данилова-Данильяна, эта программа является первым шагом на пути к нормализации экологического состояния волжского бассейна.

Глава управления охраны нижегородского минэкологии Наталья Шевчук отметила, что планируется исследовать Бурнаковскую низину, а по итогам включить территорию в перечень объектов накопленного экологического вреда для дальнейшей рекультивации.

Примечательно, что в минувшие выходные нижегородцы заметили очередную проблему в акватории Волги. Как сообщало ИА REGNUM, приехавшие на рыбалку под Балахной жители области обнаружили прямо возле берега реки странные фонтаны с чёрной жидкостью, которые имеют ужасный запах. Видеозапись происшествия была опубликована в соцсетях. Автор видео отмечает, что странное явление он заметил недалеко от пансионата «Волга». Стоит «вонища неимоверная», а вода чёрная-чёрная, и дна не видно. На месте происшествия специалисты Росприроднадзора произвели отбор проб воды.