Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM В Свердловской области планируют провести общественное обсуждение национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Подготовкой к мероприятию, которое запланировано на 10 октября, займётся профильное министерство Свердловской области, а также администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства по итогам обсуждений будут определены приоритеты реализации проекта в 2020 году.

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Напомним, что в 2019 году на реализацию проекта БКАД в Свердловской области из бюджетов всех уровней были направлены три миллиарда рублей. Такая же сумма будет выделена и в 2020 году.

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