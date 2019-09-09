Ижевск, , 17:55 — REGNUM Минфин Удмуртии проверил процедуры проведения закупок республиканскими учреждениями. В течение 7 месяцев было проведено 28 проверок, из которых 5 прошли по обращениям физических и юридических лиц, сообщили ИА REGNUM в финансовом ведомстве.

Всего было проведено закупок на 486 млн рублей, из них 31,3 млн рублей потрачено с нарушениями законодательства о закупках.

В частности, заказчики не обеспечивают открытость и прозрачность проведения конкурентных процедур, размещая информацию о выполнении контрактов не в полном объеме. Таких нарушений выявлено шесть, материалы переданы в минпромторг для привлечения виновных к ответственности.

Ряд заказчиков уходит от проведения конкурсных процедур, дробя закупки, чтобы сумма контракта не превышала 100 тыс. рублей, тогда можно обходится без конкурса.

«В этом году было установлено два таких случая, когда в течение года ежемесячно заключались контракты на оказание услуг по уборке помещений и на приобретение расходных материалов для протезирования суставов на общую сумму 1,879 млн рублей», — отметили в минфине.

Также выявлено 16 случаев нарушений несоответствия товаров и работ заключенным контрактам. Так, одна из больниц вместо предусмотренного аппарата УЗИ стоимостью 3,137 млн рублей получила оборудование с худшими характеристиками стоимостью около 2,2 млн рублей.

По итогам проверок в 2018 и 2019 году к ответственности привлекли 16 должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение шести месяцев 2019 года минфин Удмуртии сократил объём дотаций в отношении Ижевска, а также Каракулинского, Селтинского, Ярского, Красногорского и Сюмсинского районов республики на 10,4 млн рублей. Муниципалитеты нарушили условия предоставления субсидий: не выполнили обязательства по расходованию средств за счёт местных бюджетов, не достигли установленных показателей результативности расходования средств.