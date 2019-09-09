Киев, , 17:55 — REGNUM Потребительские цены на Украине с начала года поднялись на 2,7%, а базовая инфляция составила 2,1%.

Соответствующие данные сегодня, 9 сентября, обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Источник уточняет, что потребительские цены в августе по сравнению с июлем 2019 г. уменьшились на 0,3%, а базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составляла — 0,1%.

Вместе с тем, по сравнению с августом 2018 года потребительские цены поднялись на 8,8%. За январь-август 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 9,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Статистическое ведомство подчеркивает, что среди потребительских товаров и услуг более всего подорожали услуги железнодорожного пассажирского транспорта, фрукты, а также горячая вода и отопление.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что инфляция до конца 2020 г. должна снизиться до 5% в годовом измерении. Также регулятор отмечал, что инфляция в июле была выше траектории прогноза, а в августе, по оценкам Национального банка, инфляция хоть и снизится, но будет оставаться выше прогнозируемой. Такое отклонение, заявляли в НБУ, обусловлено прежде всего временными факторами со стороны предложения продуктов питания.