Тегеран, , 17:47 — REGNUM Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) анонсировала на минувших выходных, что она начала применять усовершенствованные центрифуги для увеличения запасов обогащенного урана. Таким образом, исламская республика бросила новый вызов европейским лидерам, которые пытаются путем дипломатических усилий умиротворить регион Персидского залива, сообщает испанское издание La Vanguardia.

Речь идет о 20 центрифугах IR-4 и еще 20 IR-6, уточнил в ходе пресс-конференции спикер ОАЭИ Бехруз Камалванди. Он подчеркнул, что Иран имеет право прекратить соблюдать часть своих обязательств, поскольку другая сторона не придерживается условий ядерного соглашения. При этом Камалванди добавил, что даже если Иран перестанет обращать внимание на ограничения по обогащению урана, то сейчас нет нужды обогащать его больше, чем на 20% (т. е. больше уровня, зафиксированного соглашением).

Вероятно, именно заявление Ирана о центрифугах заставило его врагов в Вашингтоне и на Среднем Востоке прийти к выводу, что исламская республика намерена возродить свою ядерную программу, нацеленную на создание ядерного оружия. Тем не менее спикер Организации по атомной энергии заверил, что последние действия Ирана означают лишь то, что страна перестала соблюдать технические аспекты соглашения, в то время как сам договор остается в силе.