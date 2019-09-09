Рига, , 17:41 — REGNUM Латвийские банки с сегодняшнего дня, 9 сентября, исключают из оборота использование кодовых банковских карт, которые признаны в ЕС небезопасными при аутентификации и подключению к собственному банковскому счёту, сообщает латвийский портал Mixnews.

В Латвии на сегодняшний момент 25% всех клиентов банков использовали именно этот способ подключения к счетам. Теперь им придётся перейти либо на приложения Smart-ID, которым пользуются 57% всех клиентов банков или на генератор кодов, который предпочитают 17,5% клиентов банков.

В Литве, сообщает литовский портал Delfi, от кодовых карт отказались с 1 сентября этого года, а в Эстонии, пишет национальный вещатель ERR, ещё в 2017 году.

В целом по Евросоюзу новый регламент Еврокомиссии, который исключает использование таких карт вступит в силу с 14 сентября.