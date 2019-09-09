Ижевск, , 17:41 — REGNUM Развитие сотрудничества с Удмуртией является одной из важных задач Госкорпорации «Роскосмос» по реализации поручения президента России по диверсификации оборонно-промышленного комплекса, в частности, ракетно-космической отрасли. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе визита в республику. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дмитрий Рогозин и Александр Бречалов посетили сборочный цех предприятия, где ознакомились с ходом работ по изготовлению ракетных двигателей Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

Рогозин отметил, что предприятием республики необходимо подготовить перечень предложений для включения их в стратегически важный проект по развитию космодрома «Восточный». По его словам, Удмуртия подготовит каталог продукции, который оперативно рассмотрят в госкорпорации и будут включать в планы по реализации.

«Нам необходимы для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля «Орёл» над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю. Не исключаю, что концерн «Калашников» представит свои предложения», — добавил Рогозин.

Дмитрий Рогозин Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов, в свою очередь, выразил заинтересованность в электротранспорте, производимом структурами «Роскосмоса». Он подчеркнул, что в Ижевске — одни из лучших сетей общественного транспорта.

«Но средний возраст наших трамваем и троллейбусов — 33−35 лет, и мы сейчас примерно оцениваем инвестиционную программу на ближайшие три-четыре года в 15 млрд рублей», — сказал глава региона.

Также он пригласил Рогозина на празднование Дня оружейника.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заявило о готовности заняться достройкой космодрома «Восточный». Для этого будет создана военно-строительная публично-правовая компания. Ранее строительство космодрома сопровождалось громкими уголовными делами, связанными с крупными хищениями денежных средств.