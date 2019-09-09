Москва, , 17:32 — REGNUM Средняя продолжительность регистрируемой безработицы в России по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлвял 5,4 месяца. Такие данные приводит 9 сентября пресс-служба Минтруда.

Подчёркивается, что наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодёжи — с 5,2 до 4,4 месяца.

Как отмечается, снижение этого показателя позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение общего числа граждан, зарегистрированных в качестве безработных в течение I полугодия 2019 года.

Согласно данным Минтруда, в первой половине года в органах службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано 885,4 тысячи граждан, что на 18,7% больше, чем годом ранее. Рост показателя, по оценке ведомства, был во многом связан с повышением размера пособия по безработице: максимальный размер пособия в настоящее время составляет 8 000 рублей, а для лиц предпенсионного возраста — 11 280 рублей.

К началу июля общая численность безработных в России составила 3,3 млн человек, что стало историческим минимумом с 1991 года.