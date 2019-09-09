Ереван, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о прибытии в Ереван новых мусоровозов.

Новые мусоровозы мэрии Еревана .facebook.com/nikol.pashinyan

«Еще восемь совершенно новых мусоровозов прибыли в Ереван. В ближайшее время ждем 20 машин и порядка 4400 мусорных баков. Не сомневаюсь, что проблема, связанная с уборкой мусора в Ереване, приближается к логической развязке», — написал Пашинян.

Он подчеркнул, что мэр Еревана Айк Марутян показал и показывает блестящие качества управления.

Проблемы с уборкой мусора в Ереване начались после того, как ливанская компания «Санитек», с которой прежние городские власти подписали монопольное соглашение, начала не справляться со своими обязанностями, а с начала сентября и вовсе отказалась вывозить мусор.

Столичные власти ещё с начала года начали формирования муниципальной организации по уборке мусора. С этой целью были куплены 35 мусоровозов российского производства и другой техники.