Ереван, 9 сентября 2019, 17:09 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о прибытии в Ереван новых мусоровозов.
Он подчеркнул, что мэр Еревана Айк Марутян показал и показывает блестящие качества управления.
Проблемы с уборкой мусора в Ереване начались после того, как ливанская компания «Санитек», с которой прежние городские власти подписали монопольное соглашение, начала не справляться со своими обязанностями, а с начала сентября и вовсе отказалась вывозить мусор.
Столичные власти ещё с начала года начали формирования муниципальной организации по уборке мусора. С этой целью были куплены 35 мусоровозов российского производства и другой техники.