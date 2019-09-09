Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону возобновлено строительство трёх проблемных домов ЖК «Европейский». Объект под номерами 22, 23 и 24А литера на улице Платова обещают сдать в порядке очерёдности до августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В домах расположено 475 квартир. Финансирование из региональной казны в виде предоставления субсидии ЖСК на завершение строительства предоставлено двум объектам.

Выдать ключи обманутым дольщикам власти обещают в 2020 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, что дольщики в Ростовской области провели серию одиночных пикетов у зданий региональной, муниципальной, а также районных администраций.

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