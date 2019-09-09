Москва, , 16:54 — REGNUM В ближайшее время не стоит ждать увеличения импорта китайских товаров в РФ, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что рост товарооборота между РФ и Китаем в 2019 году был достигнут благодаря увеличению экспорта природных ресурсов в Китай, в то время как импорт остался на прежнем уровне.

«Что касается потребительских товаров, то доходы населения не растут, и соответственно перспективы сбыта этих товаров, пусть даже самых дешевых китайских, остаются на том же уровне, на каком они были раньше, — сказал экономист. — Что касается промышленных товаров, то уровень инвестиций в российскую экономику в этом году не настолько большой. И это не требует какого-то значительного расширения ввоза машин и оборудования, а стало быть нет и роста китайского импорта. Нет покупателей на большее количество товаров».

При этом он отметил, что прогнозы роста экономики РФ очень скромные, а стало быть, нет оснований ждать значительного роста импорта из Китая и очень большого экспорта из РФ. Кроме того, как полагает Колганов, масштабы производства сырьевых товаров в РФ едва ли будут очень сильно расти, что связано с рядом ограничений. В частности с истощением месторождений и с необходимыми затратами для того, чтобы наращивать добычу. Единственное, чего как полагает экономист, можно ожидать, так это то, что реализация каких-то крупных проектов, например в сфере трубопроводного транспорта, может изменить пропорции, в которых РФ продает углеводородное сырье на те или иные рынки. Это, в частности, может привести и к росту экспорта в Китай.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного таможенного управления Китая товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%. При этом, как отмечает китайское ведомство этот рост стал возможен благодаря увеличению экспорта природных ресурсов в Китай, в то время как импорт остался на прежнем уровне. Также отметим, что в первую очередь Россия экспортирует в Поднебесную нефть, руду и прочие минеральные продукты. Затем идет древесина и изделия из нее.

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