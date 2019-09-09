Рига, , 16:46 — REGNUM Цены в Латвии в августе, по сравнению с июлем, выросли на 0,2%, а годовая инфляция составила 3,2%, сообщает сегодня, 9 сентября, латвийское новостное агентство Leta. При этом цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год подросли на 4,5%. Рекордсменом по росту цен стали овощи. За год они подорожали на 28,9%

Молоко и продукты из зерна стали дороже на 17,3%, свинина на 12,1%, хлеб на 9,9%, мясные продукты в целом также на 9,9%. Снизились цены на свежие фрукты (минус 7,8%) и кофе (минус 7,2%).

Согласно статистике, подорожали коммунальные услуги, выше цены на гостиницы и в местах общественного питания, табак, алкоголь, одежда и обувь также дорожали.