Киев, 9 сентября 2019, 16:44 — REGNUM На Украине сегодняшнее снижение цен на газ происходит согласно постановлению прошлого премьер-министра Владимира Гройсмана, а не нового Алексея Гончарука. Об этом 9 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, комментируя заявление представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о том, чтов сентябре стоимость газа для населения снизится на $4,5 за 1000 кубометров.
Он призвал новое правительство Гончарука принять постановление о снижении цен на газ, поскольку «в газовых хранилищах мы имеем достаточно импортного газа по низким ценам, плюс газ, который добывается в Украине по невысокой цене».
По его словам, на Украине снижение цен на газ вызвано снижением европейских цен.
Он также заметил, что пока у президента Владимира Зеленского не знают, какой будет цена на газ для населения в ноябре-январе.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Герус заявил, чтов сентябре стоимость газа для населения снизится на $4,5 за 1000 кубометров. Он заявил, что за последние пять месяцев снижение цен на газ для населения составляет около 30%. По данным минфина, в августе 2019 года газораспределительные компании Украины продавали газ населению по цене от 6093 до 6789 грн (до 270 долл) за 1000 м³.