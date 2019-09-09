Киев, , 16:44 — REGNUM На Украине сегодняшнее снижение цен на газ происходит согласно постановлению прошлого премьер-министра Владимира Гройсмана, а не нового Алексея Гончарука. Об этом 9 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, комментируя заявление представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о том, чтов сентябре стоимость газа для населения снизится на $4,5 за 1000 кубометров.

«То, о чем говорит господин Герус, касается постановления Кабинета министров Гройсмана… Приписывать себе чужие достижения, мягко говоря, некорректно. С точки зрения пиара все это звучит весьма красиво… Хотя по факту цены снижаются без участия новой власти», — сказал Землянский.

Он призвал новое правительство Гончарука принять постановление о снижении цен на газ, поскольку «в газовых хранилищах мы имеем достаточно импортного газа по низким ценам, плюс газ, который добывается в Украине по невысокой цене».

«Нельзя будет сказать, что это постановление антирыночное, поскольку оно будет соответствовать ценам, которые есть на сегодня. Это простое решение, которое не требует пересмотра формулы ценообразования и конфликта с Международным валютным фондом… Новый Кабмин пока ничего нового не принял», — добавил Землянский.

По его словам, на Украине снижение цен на газ вызвано снижением европейских цен.

«Цены снижаются исключительно из-за европейской конъюнктуры. Идет снижение цен на европейских рынках. Мы видим теплый сентябрь, полные хранилища газа из-за того, что Европа не понимает, как будет складываться ситуация с транзитом газа по украинской территории. Естественно цены идут вниз. Поскольку у нас привязка к европейским ценам — ценам импорта, то соответственно газ для населения дешевеет», — рассказал Землянский.

Он также заметил, что пока у президента Владимира Зеленского не знают, какой будет цена на газ для населения в ноябре-январе.

«Никто не знает, как будут складываться погодные условия, во-вторых, как будут проходить переговоры в трехстороннем формате относительно транзита по украинской газотранспортной системе. Не произойдет ли газового кризиса в январе?» — задался вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Герус заявил, чтов сентябре стоимость газа для населения снизится на $4,5 за 1000 кубометров. Он заявил, что за последние пять месяцев снижение цен на газ для населения составляет около 30%. По данным минфина, в августе 2019 года газораспределительные компании Украины продавали газ населению по цене от 6093 до 6789 грн (до 270 долл) за 1000 м³.