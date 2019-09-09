Москва, , 16:43 — REGNUM В РФ остаётся всё меньше промышленных секторов экономики, по уровню развития которых Россия всё ещё опережает Китай, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%.

«В краткосрочной перспективе это выгодно для РФ, так как означает рост экспортной выручки, рост доходов государства, — сказал Колганов. — Соответственно какой-то рост в сырьевом секторе экономики, некоторый рост внутреннего спроса со всеми отсюда вытекающими положительными последствиями. Но в долгосрочном плане хотелось бы, чтобы рост товарооборота с другими странами шёл не за счёт экспорта нефтяных ресурсов, а за счёт продукции высокой степени обработки. Если мы вспомним, то в 1990-е годы Китай у нас покупал не сырьё, а машины и оборудование. Тогда мы ещё опережали Китай как промышленная держава. В некоторых вопросах мы ещё остаёмся впереди Китая, но таких секторов осталось очень немного».

Колганов подчеркнул, что РФ уже покупает у Китая металлообрабатывающие станки, бурильные установки и ещё много какого промышленного оборудования, которое прежде производила и потребляла сама. Сырьевые ресурсы, по мнению экономиста, надо использовать не для обогащения тех, кто их добывает, а для того, чтобы развивать всю экономику в целом, а именно транслировать доходы сырьевого сектора в другие отрасли, создавать спрос на промышленную продукцию и тем самым способствовать экономическому развитию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%.

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