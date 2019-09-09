Москва, , 16:25 — REGNUM Рост ВВП России во II квартале 2019 года, по последним данным Росстата, составил 0,9% в годовом выражении, что соответствует предварительной оценке, озвученной ведомством в августе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Росстата.

«Объём ВВП России за II квартал 2019 года составил в текущих ценах 26 трлн 188 млрд рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно II квартала 2018 года составил 100,9%», — говорится в сообщении.

За полугодие 2019 года, согласно данным Росстата, ВВП страны увеличился на 0,7% в годовом выражении и в текущих ценах составил 50 трлн 675,1 млрд рублей.

Напомним, предварительную оценку роста ВВП во II квартале 2019 года Росстат обнародовал в середине августа. Она оказалась выше данных Минэкономразвития, которое оценивало рост показателя в 0,8%.

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