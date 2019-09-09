Тамбов, , 16:23 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 9 сентября, на еженедельном оперативном совещании проанализировал информацию по подготовке региона к новому отопительному сезону и дал поручение усилить взаимодействие между всеми ответственными сторонами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области Tambov.gov.ru

В Тамбовской области к новому отопительному сезону начинают готовиться, как только завершается предыдущий. Губернатор Александр Никитин в течение всего весенне-летнего сезона, контролируя ситуацию, обращался к этому вопросу на каждом еженедельном оперативном совещании. Поскольку до привычного наступления холодов осталось чуть больше месяца, то тема готовности топливно-энергетического комплекса региона и муниципальных образований к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов была рассмотрена на очередном совещании особенно детально.

Первый заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елена Выгузова доложила о том, как реализуются ремонтно-инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований, в какой стадии готовности находятся теплосети и котельные. По ее словам, для выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду были организованы плановые ремонтные работы, наладка, техническое освидетельствование и диагностирование энергетического и электросетевого оборудования, в том числе и резервного, что необходимо для надежного и бесперебойного снабжения энергоресурсами населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

На данный момент к пуску тепла полностью готовы детские сады, причем все 100%, а также другие объекты социальной сферы региона (учебные и медицинские заведения — на 99%). На 96% к началу отопительного сезона готовы многоквартирные дома.

Также о полной готовности и по жилому сектору, и по объектам социальной сферы заявили больше половины районов области. В городах готовность жилого фонда и объектов социальной сферы составляет от 85% до 100%, технических объектов (котельных и тепловых сетей) — от 80% до 100%. Ресурсоснабжающие организации завершают исполнение своих производственных программ.

Что касается других объектов коммунальной инфраструктуры, то на 96% к осенне-зимнему периоду готовы электрические сети, на 97% — трансформаторные подстанции, на 91 процент — водопроводные сети, на 98% — газопроводы.

Хотя подготовка к отопительному сезону в целом идет по графику, глава региона, проанализировав ситуацию, призвал всех ответственных лиц обратить на это направление деятельности особое внимание, а глав муниципалитетов — заниматься им каждый день.