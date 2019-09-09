Чебоксары, , 16:14 — REGNUM В Чувашии в августе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года индекс потребительских цен и тарифов на основные группы товаров и услуг составил 101,6%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным статистики, цены в этом году растут менее активно, чем в прошлом. С начала года инфляция в республике составила 1,6%, в то время как в августе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 2,4%. В том числе продовольственные товары подорожали с начала года на 0,3%, непродовольственные товары — на 2,3%, стоимость услуг выросла на 2,6%.

В структуре наблюдаемых видов продуктов питания с начала года более всего выросли цены на крупу и бобовые (+14,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (+9,3%). Подешевели мясо, яйца, сахар, плодоовощная продукция.

Из непродовольственных товаров за указанный период более всего подорожала мебель (+5,7%). Из услуг более всего подорожали бытовые услуги (+5,6%).

Отметим, что в августе 2019 года по сравнению с июлем цены в Чувашии снизились на 0,7%, по сравнению с августом 208 года инфляция составила 3,8%.