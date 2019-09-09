Таллин, , 16:04 — REGNUM Пенсия по старости с 1 апреля после индексации в среднем повысится на 8% и будет в среднем выше 500 евро. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает эстонский национальный вещатель ERR со ссылкой на экономический прогноз эстонского минфина.

В абсолютных числах средняя пенсия должна будет составлять 524 евро. Это на 39 евро больше, нежели во втором квартале 2019 года, когда средняя пенсия была равна 485 евро.

Пенсионный индекс рассчитывается из 80% изменения поступления пая пенсионного страхования в социальном налоге и 20% изменений потребительских цен за прошедший год. Весной 2019 года рост пенсий в Эстонии составил 8,4%.