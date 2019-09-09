Бишкек, , 15:56 — REGNUM Валовые международные резервы Киргизии по состоянию на 1 сентября 2019 года составили $2,34 млрд, сообщает 9 сентября издание 24. kg со ссылкой на данные Национального банка республики.

Отмечается, что по итогам восьми месяцев 2019 года этот показатель вырос на $180,33 млн или на 8,3%, а по сравнению с августом 2018 года — на 9,8%. Этот показатель по итогам августа продемонстрировал рекордное значение за последние 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2019 год объем государственного долга Киргизии составил $4,454 млрд. Для обслуживания внешних обязательств в январе — августе из бюджета Киргизии было выделено 8,398 млрд сомов ($120 млн).

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