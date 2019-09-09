Москва, , 15:56 — REGNUM Нефтяной рынок 9 сентября открылся ростом котировок. 8 сентября был отправлен в отставку министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, а на его место был назначен сын короля — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, что способствовало росту цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

«Дело в том, что Халид аль-Фалих не смог добиться устойчиво высоких цен на нефтяном рынке за последний год, что совершенно точно не устраивает королевскую семью.

Так что при новом министре рынок ожидает более решительных действий по поддержке цен, прежде всего, через программу сокращения предложения на нефтяном рынке.

Что из этого получится, будет ясно позже, но пока техническая картина не изменилась, на рынке нефти по-прежнему преобладает нисходящая тенденция.

Для того чтобы ее переломить, необходимо пробиваться через психологически важный барьер в $62,00 за баррель Brent. Если сегодня этого не получится, стоит ожидать небольшого отката к отметкам в $60,40−60,60», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть поддержит новый министр энергетики Саудовской Аравии