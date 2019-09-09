Уфа, , 15:57 — REGNUM Шесть новых камер видеонаблюдения появились на улицах Уфы. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Шесть комплексов фото‑ и видеофиксации установили в местах концентрации ДТП для профилактики нарушений скоростного режима на улицах республиканского центра.

По словам директора по информационным технологиям АО «Транспортный навигационный центр» Богдана Юнусова, установленные комплексы позволят и днем и ночью определять скорость движения транспортных средств и их координаты. Информация с камер будет передаваться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД Башкирии.

Напомним, что камеры фото‑ и видеофиксации в Уфе установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».