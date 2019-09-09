Чебоксары, , 15:53 — REGNUM В Чувашии продолжается рост банкового кредитования. Объём выданных кредитов в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 4,3%, в том числе населения — на 11,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

В Чувашии I полугодии 2019 года объём кредитов, выданных банками заёмщикам, увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4,3% — до 77,6 млрд рублей. В том числе кредитование населения возросло на 11,3%, малого и среднего предпринимательства возросло — на 15,9%.

Общий объём кредитных обязательств увеличился за год на 4,7%. По данным банка на 1 июля 2019 года, составил 182,4 млрд рублей, в том числе портфель предприятий — 58,2 млрд рублей, населения — 124,2 млрд рублей.

Привлечённый банками объём средств возрос за год на 10,4% и достиг 170,1 млрд рублей. Основную долю по-прежнему составляют вклады граждан, которые возросли на 8,2% — до 132,5 млрд рублей. Депозиты юридических лиц увеличились на 3,6% и составил 12,7 млрд рублей.

Отметим, что ранее эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» по итогам I квартала отмечали, что уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%, в то время как год назад данный показатель составлял 23%. Совокупная задолженность жителей страны составила 15,444 трлн рублей, увеличившись на 4% с начала года. В структуре долгов 50% приходится на ипотеку и автокредиты.

За указанный период уровень закредитованности (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства) в России вырос в среднем до 28%. Это означает, что семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов (в I квартале 2018 года — 23%). При этом Чувашия вошла в тройку антилидеров: в республике показатель составил 45%, выше только в Калмыкии (62%) и Туве (57%).